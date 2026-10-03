İstanbullular dikkat! Yarın bu yolu kullanacaklar yandı: Saat verildi

İstanbul'da yarın yola çıkacak sürücüler dikkat. Kentte düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki önemli sahil güzergahlarından birinde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) duyurusuna göre, etkinlik kapsamında Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki yol bölümü araç trafiğine kapatılacak. Trafik uygulaması 4 Ekim Pazar günü sabah saat 06.00'da başlayacak.

Söz konusu güzergahın 12.00'ye kadar araç geçişine kapalı olması planlanıyor. Bu nedenle sabah saatlerinde Yenikapı-Sarayburnu hattını kullanacak sürücülerin ulaşım planlarını önceden yapmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

YENİKAPI-SARAYBURNU YOLU 06.00'DA KAPANACAK

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle yapılacak trafik düzenlemesi, özellikle pazar sabahı sahil yolunu kullanmayı planlayan sürücüleri etkileyecek.

Yenikapı-Sarayburnu arasındaki güzergahta araç trafiğine izin verilmeyecek. Trafik akışının ise alternatif yollar üzerinden sağlanması bekleniyor.

İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda araç kullanacakların, yola çıkmadan önce güzergahlarını kontrol etmeleri önem taşıyor. Etkinliğin tamamlanmasının ardından yolun 12.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açılması bekleniyor