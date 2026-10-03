Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İstanbullular dikkat! Yarın bu yolu kullanacaklar yandı: Saat verildi

İstanbullular dikkat! Yarın bu yolu kullanacaklar yandı: Saat verildi

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Yenikapı-Sarayburnu arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak. Uygulama sabah 06.00’da başlayacak.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
İstanbullular dikkat! Yarın bu yolu kullanacaklar yandı: Saat verildi

İstanbul'da yarın yola çıkacak sürücüler dikkat. Kentte düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki önemli sahil güzergahlarından birinde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) duyurusuna göre, etkinlik kapsamında Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki yol bölümü araç trafiğine kapatılacak. Trafik uygulaması 4 Ekim Pazar günü sabah saat 06.00'da başlayacak.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yolu kullanacaklar yandı: Saat verildi - Resim : 1

Söz konusu güzergahın 12.00'ye kadar araç geçişine kapalı olması planlanıyor. Bu nedenle sabah saatlerinde Yenikapı-Sarayburnu hattını kullanacak sürücülerin ulaşım planlarını önceden yapmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

AKOM İstanbul için müjde dolu hava durumunu duyurdu! Yağmur sonrası güneş yüzünü gösterecekAKOM İstanbul için müjde dolu hava durumunu duyurdu! Yağmur sonrası güneş yüzünü gösterecek

YENİKAPI-SARAYBURNU YOLU 06.00'DA KAPANACAK

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle yapılacak trafik düzenlemesi, özellikle pazar sabahı sahil yolunu kullanmayı planlayan sürücüleri etkileyecek.

Yenikapı-Sarayburnu arasındaki güzergahta araç trafiğine izin verilmeyecek. Trafik akışının ise alternatif yollar üzerinden sağlanması bekleniyor.

İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda araç kullanacakların, yola çıkmadan önce güzergahlarını kontrol etmeleri önem taşıyor. Etkinliğin tamamlanmasının ardından yolun 12.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açılması bekleniyor

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik İstanbul İBB
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro