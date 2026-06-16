İstanbullu 1 yılda 120 bin eşya unuttu: İETT ihalesinde 1.3 milyon liralık satış

İETT'ye ait otobüs, metrobüs, tramvay ve duraklarda yolcular tarafından unutulan, sahibi tespit edilemeyen, teslim alınmayan veya yasal muhafaza süreleri sona eren eşyalar Karaköy Gar Binası'nda satışa sunuldu. Komisyon Başkanı Samet Şeker'in yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında yolcuların unuttuğu yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bininin yeniden sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Geri kalan ve yasal muhafaza süresi dolan 21 farklı gruptaki 7 bin 566 ürün ise açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

740 BİN LİRA DEĞER BİÇİLEN TELEFONLAR SATILAMADI

İhalede 21 grupta toplam 7 bin 443 eşya 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu. Satışı gerçekleşmeyen grupta yer alan 123 cep telefonu ise 740 bin lira değer biçilmesine rağmen satılamadı.

İstanbulluların son 1 yılda İETT araçlarında en çok unuttuğu eşyaların başında İstanbulkart, cüzdan ve kimlik geldi. En sıra dışı unutulan eşyalar arasında paten, gitar, abajur, süpürge, kask, olta, matkap, dron ve saç düzleştiricisi yer alırken, açık artırmada elektrikli ısıtıcı, el süpürgesi, davul fırın, tablet, motosiklet kaskı, tencere, ütü ve def gibi eşyalar da dikkat çekti.

"1 ADET GRUBUMUZA TEKLİF ÇIKMADI"

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, sürecin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugün 2026 yılında, karşımıza çıkarılan ve satışı yapılabilecek durumda olan, bir yıl boyunca muhafaza edilen ve muhafaza süreci boyunca sahip çıkılan eşyaların satışını gerçekleştirdik. Farklı kategorilerde toplamda 7 bin 566 adet eşyamız vardı. 21 adet gruptan oluşan, telefondan kişisel bakım ve el aletlerine, motor, kask gibi el aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti, 1 adet grubumuza teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla alakalı satışı yapıldıktan sonra isteklilere teslimi bugün içerisinde gerçekleştirmiş olacağız."

"VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Açık arttırma için Ankara'dan gelen Meltem Şat, “Benim kendi adıma aldığım ürünler ev aletleri, olta takımları ve tuşlu telefon takımlarıydı. Tam miktarı bilmiyorum ama 70-80 bin civarı olması gerekiyor. Bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Ankara'da satışa sunulacak. Ankara'dan özellikle bu ihale için geldik" diye konuştu.

Telefon ve tablet grubunu alan Metin Şat ise eşyaları yeniden satışa çıkaracaklarını belirterek, “Tabletler, gözlükler, kasklar bana kısmet oldu. Şükür güzel geçti. Hemen hemen hepsini ben topladım. Burada bu tür yerlerden aldığımız ürünleri Göktürk'te satışa sunuyoruz. Siz vatandaşlarımıza en uygun fiyata ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektronik eşyaları satın alan Kaan Erdoğan da ihaleye dair, “Bizim için güzel geçti beklediğimiz gibi geçti. İhalede kulaklıkları aldık, laptopları, el aletlerini, kişisel bakım aletlerini, onların alımını gerçekleştirdik. Benim en çok elektronik kulaklıklar fazla ilgimi çekti. Onun için biraz daha fazla gayret gösterdim" dedi.

(DHA)