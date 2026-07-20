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Halk TV Türkiye İstanbul'dan geldi akşam Girit Adası'na gidecek! Binlerce turist ilçeye akın etti

İstanbul'dan geldi akşam Girit Adası'na gidecek! Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 360 turist getirdi. "Aroya"nın akşam Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

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İstanbul'dan geldi akşam Girit Adası'na gidecek! Binlerce turist ilçeye akın etti
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İstanbul Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 yolcu ve 1116 personel bulunduğu belirtildi.

İstanbul'dan geldi akşam Girit Adası'na gidecek! Binlerce turist ilçeye akın etti - Resim : 1

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AKŞAM GİRİT ADASI'NA GİDECEK

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

"Aroya"nın akşam Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi. (AA)

KRUVAZİYER NEDİR?

Kruvaziyer, yolcuların hem ulaşım hem de tatil amacıyla kullandığı büyük yolcu gemilerine verilen isimdir. Otel konforu sunan bu gemiler, farklı limanlara uğrayarak yolcularına birden fazla destinasyonu keşfetme imkânı sağlar.

Restoran, havuz, eğlence alanları ve çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı kruvaziyer gemileri, dünya genelinde deniz turizminin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Türkiye'de ise özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanları kruvaziyer turizminin öne çıkan durakları arasında bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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