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Halk TV Türkiye İstanbul’dan Atina’ya uzanan infaz zinciri: Tetikçiye 1 milyon TL teklif edilmiş!

İstanbul’dan Atina’ya uzanan infaz zinciri: Tetikçiye 1 milyon TL teklif edilmiş!

Yunanistan'da öldürülen Türk vatandaşının katilinin Atina'ya yasadışı yollarla İstanbul'dan geldiği tespit edildi. Tetikçiye cinayeti işlemesi için 1 milyon TL teklif edildiği öğrenildi.

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İstanbul’dan Atina’ya uzanan infaz zinciri: Tetikçiye 1 milyon TL teklif edilmiş!

Yunanistan'da geçtiğimiz ay öldürülen Türk vatandaşının katili yakalandı. Yunan polisi tarafından yürütülen soruşturmada katil zanlısının İstanbul'dan geldiği ve 1 milyon TL karşılığı cinayeti işlediği ortaya çıktı.

İstanbul’dan Atina’ya uzanan infaz zinciri: Tetikçiye 1 milyon TL teklif edilmiş! - Resim : 1

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın merkezindeki Exarhia semtinde 13 Haziran’da köpeğini gezdiren bir Türk vatandaşı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yunan basınında olaya ilişkin, "uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir hesaplaşma" veya "Türkiye vatandaşları arasındaki karşılıklı yok etme döngüsünün devamı" olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Hayatını kaybeden şahsın 1,5 yıldır Yunanistan'da olduğu da belirtildi.

Hürriyet'teki habere göre katil zanlısının kimliği tespit edildi. Yunan polisinin çalışmaları sunucunda, 28 yaşındaki katilin Yunanistan'a yasadışı yollarla geldiği görüldü. Atina'da günlük kiralanan evlerde konaklayan zanlının, öldüreceği şahsı günlerce takip ettiği ifade edildi.

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1 MİLYON TL TEKLİF EDİLDİ

Yunan basınında, cinayet emrinin Türkiye’deki organize suç çevrelerinden geldiği belirtildi. Cinayeti işlemesi karşılığında tetikçiye, İstanbul’da 1 milyon TL vaat edildi. Yunan polisi, öldürülen şahsın ve katilin "Daltonlar" suç örgütüyle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Şüpheli hakkında "kasten adam öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçlarından dava açıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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