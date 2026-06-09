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Halk TV Türkiye İstanbul'daki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı: 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi

İstanbul'daki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı: 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi

İstanbul'da tramvay durağında 6 yaşındaki Muhammed M.M.'nin hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda dün saat 18.30 sıralarında bir ölüm meydana geldi. Durakta bulunan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Muhammed M.M., dengesini kaybederek rayların üzerine düştü.

ÇOCUK DÜŞTÜ, TRAMVAY HAREKET ETTİ

İstasyonda yaşanan olayın hemen ardından gelen tramvay hareket etti. Raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, hareket eden tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Muhammed M.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'daki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı: 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi - Resim : 1

OLAY ANI İŞ YERİ KAMERASINDA

Muhammed M.M.'nin raylara düştükten sonra tramvayın altında kaldığı olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini ve duraktakilerin tanıklığını kayıt altına aldı.

Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiFatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KALABALIĞIN ARKASINDA KALAN ÇOCUK VE PANİK ANLARI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, istasyondaki kalabalığın arkasında kalan çocuğun raylara düştüğü anlar yer aldı. Kayıtlarda, çocuk düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve olayı gören çevredekilerin yaşadıkları panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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