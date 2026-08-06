İstanbul'daki 4 katlı binanın çökme anı dehşete düşürdü! İşte o anlar

İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından gelen sesler nedeniyle dün gece tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bina çöktü. Çökme riski taşıyan bitişiğindeki 5 katlı bina ise belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı. Binanın çökme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçışı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İstanbul Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 38 yıllık binanın kolonlarından dün gece ses gelmesi üzerine belediye ekiplerine haber verildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından, giriş katındaki 3 iş yeri ile birlikte toplam 22 dairenin bulunduğu 4 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde ise bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, binada tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Eğitimli arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramalarda, göçük altında kalan kişiye rastlanmadı. Çöken bina havadan da görüntülendi.

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan çöken binanın yanındaki 5 katlı bina da belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın çöktüğü anlar ve o sırada yaşanan panik saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ALLAH'TAN DÜN TEDBİR ALINMIŞTI, DÜN BOŞALTILMIŞTI"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta, akşam saatlerinde çöken 4 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra açıklama yapan Bahadır, "Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldiği ihbarı gelince zabıtamız, İmar Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, başkan yardımcılarımız, polis arkadaşlarımız, itfaiye hep beraber müdahale ettik. Dün akşam bu binayı boşalttık gece saat 03.00'te. Komşularımızı otellere yerleştirdik. Bir kısmı otellere gitti, misafir ettik. Bir kısmı da tanıdığına gitti. Fakat bugün akşam yaklaşık saat 20.00-21.00 gibi bina boşken, metruk haldeyken çöktü." ifadelerini kullandı.

Bahadır, yine de tedbirleri aldıklarını kaydederek, "Bahçelievler Belediyesinin arama kurtarma ekibi, AFAD, itfaiye hep beraber araştırmalar yapıldı. Bizim köpeklerimiz de var, AFAD'ın da var. Hep beraber bakıldı. Allah'a şükür hiçbir şey yok, yani insan yok içeride veya kedi köpek de yok. Öyle olunca şimdi onu bırakıyoruz. Yandaki binada bir sıkıntı var, onun verdiği. Şimdi onu yıkacağız ki o aynı akıbete uğramasın komşularımıza, diğer yerlere zarar vermesin diye." şeklinde konuştu. (AA-DHA)