9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yollar boş kaldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen İstanbulluların şehirden ayrılmasıyla birlikte kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyelere geriledi.

Normal şartlarda hafta sonları yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 Karayolu’nun Göztepe mevkisinde araç trafiğinin oldukça azaldığı gözlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 31, Anadolu Yakası’nda yüzde 24, kent genelinde ise yüzde 27 olarak ölçüldü. Öte yandan yolların son durumu dron ile havadan görüntülendi. (DHA)