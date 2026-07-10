İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 68 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlatıldı. Yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

76,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan hesap taramalarında şüphelilerin banka hesapları üzerinden toplam 100 bin 25 adet transfer işlemi gerçekleştirdiği görüldü. Bu işlemlerin toplam parasal hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL'ye ulaştığı saptandı. Para transferlerinin açıklama kısımlarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis şebekesinin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları önce farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından bunların büyük kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği anlaşıldı. Kripto varlık hesaplarına geçen tutarların çok büyük bir bölümünün USDT’ye dönüştürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin, bu USDT'leri sistem dışı cüzdanlara aktararak paranın izini kaybettirmeyi ve takibi zorlaştırmayı amaçladıkları rapor edildi.

68 GÖZALTI

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, 68 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.