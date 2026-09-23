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Halk TV Türkiye İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Devrilen TIR TEM'i tıkadı

İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Devrilen TIR TEM'i tıkadı

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Pendik Kurtköy'de TEM Otoyolu'nda TIR'ın devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.

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İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Devrilen TIR TEM'i tıkadı

Pendik Kurtköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.

İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Devrilen TIR TEM'i tıkadı - Resim : 1

İstanbul'da trafik kilit! Harita kırmızıya boyandıİstanbul'da trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı

Hafif yaralanan TIR şoförü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Devrilen TIR TEM'i tıkadı - Resim : 3

YOĞUNLUK YÜZDE 71'E ULAŞTI

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Haritasına göre saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Devrilen TIR TEM'i tıkadı - Resim : 4

Yoğunluğun oluştuğu noktalardan D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik durma noktasına geldi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Trafik Yağmur
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