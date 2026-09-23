İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Devrilen TIR TEM'i tıkadı
İstanbul'da etkili olan yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Pendik Kurtköy'de TEM Otoyolu'nda TIR'ın devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.
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Pendik Kurtköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.
Hafif yaralanan TIR şoförü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 71'E ULAŞTI
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Haritasına göre saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.
Yoğunluğun oluştuğu noktalardan D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik durma noktasına geldi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi