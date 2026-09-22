İstanbul'da yağış alarmı: Binlerce personel sahada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da etkili olan yağışlara karşı çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı binlerce personel ile araç ve iş makinesinin İstanbul genelinde teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

AKOM'DA YAĞIŞ TOPLANTISI

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve ilgili İBB üst düzey yöneticileri, İstanbul'da etkili olan yağışlara ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AKOM'da incelemelerde bulundu. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci de sahadaki son durum ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

7 BİN 38 PERSONEL SAHADA

AKOM'un açıklamasında, beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı İstanbul genelinde 7 bin 38 personel ile 2 bin 137 araç ve iş makinesinin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Açıklamada, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

“GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da AKOM'daki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “AKOM'dayız, görevimizin başındayız.” ifadelerini kullandı.

Aslan, 7 bin 38 çalışma arkadaşı ile 2 bin 137 araç ve iş makinesinin İstanbul'un dört bir yanında sahada olduğunu belirterek, tüm birimlerin gelişmeleri anbean takip ettiğini söyledi. Aslan, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

ŞU ANA KADAR ÖNEMLİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar yağış kaynaklı önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Ekiplerin, olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüreceği bildirildi.