İstanbul'da vahşet! Borcunu vermedi diye pencereden aşağı atmışlar: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz hafta cuma günü saat 23.40 sıralarında bir binanın penceresinden düştüğü iddia edilen Erdem Sarı ağır yaralandı.

40 yaşındaki adamın düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erdem Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BORÇLARI NEDENİYLE ZORLA TUTULUYORMUŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma bir dehşeti gözler önüne serdi. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle binada bulunan dairede zorla tutulduğu belirlendi. Olay sırasında Erdem Sarı'nın yanında olduğu tespit edilen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı.

PENCEREDEN DÜŞEN ADAMIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN 4 TUTUKLAMA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, borçlarını tahsil etmeye çalıştıklarını ve bu nedenle konuştukları sırada Erdem Sarı'nın ayağının kayarak pencereden aşağı düştüğünü iddia ettikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. (DHA)