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İstanbul'da tsunami tehlikesi belli oldu

İstanbul'da olası depremler konuşulurken sık sık gündeme gelen tsunami tehlikesi "Büyük olasılıkla hayır" yanıtıyla belli oldu. Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, açıkladı.

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İstanbul'da tsunami tehlikesi belli oldu
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İstanbul'da olası büyük deprem senaryoları konuşulurken gündeme gelen tsunami tartışmalarına ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da yorum geldi.

Megakenti yıkıma uğratacağı o senaryoların yıkıcı etkisini artıracağı tsunami iddialarını reddeden Bektaş, vatandaşların kalbine sus serpti.

İSTANBUL'DA TSUNAMİ TEHLİKESİ BELLİ OLDU

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul ve Marmara'da olası deprem sonrası tsunami riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, “Büyük İstanbul tsunamisi olabilir mi?” sorusuna “Büyük olasılıkla hayır” yanıtını verdi.

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Bektaş, bunun gerekçesini Marmara'daki deprem hareketliliğine bağladı. Marmara'da depremlerin tek seferde gerçekleşecek dev bir kırılma yerine yıllardır parça parça meydana geldiğini belirten Bektaş, 20. ve 21. yüzyılda İstanbul'a batıdan uzanan M5 üzeri depremler ile çevresindeki M6 üzeri depremlerin buna işaret ediyor olabileceğini ifade etti.

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Marmara'da tsunami riskinin küçük dalgalarla mümkün olduğuna dikkat çekti.

İstanbul'da tsunami tehlikesi belli oldu - Resim : 3

YAPAY ZEKÂ VİDEOLARI KORKUYU BÜYÜTÜYOR

Bektaş, sosyal medyada milyonlara ulaşan yapay zekâ ile üretilmiş İstanbul depremi ve tsunami videolarına da dikkat çekti.

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Afet riskini abartmanın da küçümsemenin de yanlış olduğunu belirten Bektaş, deprem riskinin gerçek olduğunu ancak yapay zekâ ile oluşturulan dev tsunami ve yıkım senaryolarının bilimsel gerçekleri yansıtmak yerine korkuyu büyüttüğünü söyledi.

İstanbul'da tsunami tehlikesi belli oldu - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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