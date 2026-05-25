İstanbul'da trafik yoğunluğu dip yaptı: Bayram rahatlattı

İstanbul'da trafik yoğunluğu 9 gün bayram tatilini değerlendirenlerin gidişi ve bayramı evde geçirenlerin yola çıkmayışıyla dip yaptı. Mega kentte yollar boş kaldı; yoğunluk yüzde 8'e düştü.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması ve büyük göçün ardından İstanbul, en sakin sabahlarından birine uyandı. Normal iş günlerinde yüzde 80’leri bulan trafik yoğunluğu, bayram tatili nedeniyle kentin boşalmasıyla birlikte yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Pazartesi sabahı yolların boş kalması, seyahat sürelerini de rekor düzeyde kısalttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 07.20 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin cuma gününden itibaren başlattığı hareketlilik, haftanın ilk gününde megakenti tamamen rahatlattı.

Köprü geçişlerinin de son derece sakin olduğu gözlenirken, normalde onlarca dakika süren mesafeler sadece birkaç dakikada kat edilmeye başlandı.

BAYRAM RAHATLATTI: SEYAHAT SÜRELERİ DAKİKALARA İNDİ

Trafiğin dip yapmasıyla birlikte, İstanbul’un en işlek ana arterlerinde ulaşım süreleri sembolik rakamlara geriledi.

İBB’nin paylaştığı güncel verilere göre bazı merkezler arasındaki tahmini seyahat süreleri şu şekilde gerçekleşti:

  • Beylikdüzü - Avcılar (7.9 km): 6 dakika
  • Avcılar - Sefaköy (9.30 km): 7 dakika
  • Şirinevler - Topkapı (4.10 km): 3 dakika
  • Topkapı - Çağlayan (6.6 km): 2 dakika
  • Çağlayan - Zincirlikuyu (2.7 km): 1 dakika
  • Altunizade - Söğütlüçeşme (4.9 km): 5 dakika
  • Uzunçayır - Kozyatağı (5.3 km): 4 dakika

Kurban Bayramı'na iki gün kala yaşanan bu tablo, bayramı İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar için ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

