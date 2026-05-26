İstanbul'da trafiğe çıkan gözlerine inanamadı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte megakent İstanbul'da alışılmışın dışında bir tablo oluştu. Her gün milyonlarca aracın kullandığı ana arterler boş kalırken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu sabah saatlerinde dip noktayı gördü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 4 OLARAK KAYDEDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verileri, kentin yollarındaki akıcılığı rakamlarla ortaya koydu. Sabah saat 09.00 itibarıyla İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu sadece yüzde 4 olarak ölçüldü.

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında iş günlerinde yaşanan kilitlenme yerini boş şeritlere bıraktı.

Kentte kalan vatandaşlar ve turistler, normalde saatler süren mesafeleri dakikalar içinde kat etme fırsatı buldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BEKLENMEDİK SEVİYEDE

Kentin her iki yakasında da ulaşım sorunsuz seyrediyor. Avrupa Yakası'nda; D-100 Ankara istikametindeki Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik tamamen akıcı. TEM Otoyolu Ispartakule ve D-100 Haramidere mevkilerinde de herhangi bir sıkışıklık yaşanmadı.

Anadolu Yakası’nda ise özellikle hafta sonları büyük yoğunluk yaşanan Şile Otoyolu ve D-100 hattında trafik sakinliğini koruyor.

Sahil kesimlerinde ve bazı kaza noktalarında yer yer bölgesel hareketlilik gözlense de, İstanbul genelinde bayram huzuru yollara da yansımış durumda. Yetkililer, akıcı trafiğe rağmen sürücüleri hız kurallarına uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Ana ulaşım güzergahlarında süreler şu şekilde:

Havaalanı ➔ Bakırköy: 7,14 km, 3 dk

Sirkeci ➔ Dolmabahçe: 3,46 km, 7 dk

Dolmabahçe ➔ Yıldız: 2,24 km, 6 dk

Bakırköy ➔ Havaalanı: 7,38 km, 5 dk

Dolmabahçe ➔ Sirkeci: 3,51 km, 17 dk

Yıldız ➔ Dolmabahçe: 2,22 km, 5 dk

Beşiktaş ➔ Ortaköy: 1,88 km, 2 dk

Ortaköy ➔ Beşiktaş: 1,89 km, 4 dk

Ortaköy ➔ İstinye: 9,36 km, 4 dk

İstinye ➔ Ortaköy: 9,35 km, 4 dk

İstinye ➔ Sarıyer: 8,62 km, 9 dk

Sarıyer ➔ İstinye: 8,65 km, 11 dk

Kurtköy ➔ Çamlıca Gişeler: 14,40 km, 2 dk

Çamlıca Gişeler ➔ Ataşehir: 4,83 km, 1 dk

Ataşehir ➔ Altunizade: 6,47 km, 4 dk

Ataşehir ➔ Kavacık: 12,69 km, 7 dk

Kozyatağı ➔ Kavacık: 14,97 km, 8 dk

Kavacık ➔ FSM Avrupa Çıkışı: 2,68 km, 1 dk

FSM Avrupa Çıkışı ➔ Hasdal: 7,47 km, 1 dk

Hasdal ➔ Tekstilkent: 9,00 km, 4 dk

Tekstilkent ➔ Mahmutbey Gişeler: 6,60 km, 4 dk

Topkapı ➔ Mahmutbey Gişeler: 11,14 km, 7 dk

Mahmutbey Gişeler ➔ Bahçeşehir: 9,57 km, 5 dk

Bahçeşehir ➔ Selimpaşa: 31,89 km, 13 dk

Beşiktaş ➔ Zincirlikuyu: 3,06 km, 7 dk

Zincirlikuyu ➔ Beşiktaş: 3,02 km, 5 dk

Zincirlikuyu ➔ Maslak: 5,40 km, 4 dk

Maslak ➔ Zincirlikuyu: 5,43 km, 5 dk

Maslak ➔ Sarıyer: 6,84 km, 7 dk

Sarıyer ➔ Maslak: 6,81 km, 7 dk

Topkapı (Millet Cd.) ➔ Saraçhane: 3,73 km, 1 dk

Saraçhane ➔ Topkapı (Millet Cd.): 3,69 km, 1 dk

Topkapı (Vatan Cd.) ➔ Saraçhane: 4,16 km, 5 dk

Saraçhane ➔ Topkapı (Vatan Cd.): 4,05 km, 9 dk

Beylikdüzü ➔ Avcılar: 7,90 km, 5 dk

Avcılar ➔ Sefaköy: 9,30 km, 7 dk

Sefaköy ➔ Şirinevler: 4,10 km, 3 dk

Şirinevler ➔ Topkapı: 7,20 km, 5 dk

Topkapı ➔ Çağlayan: 6,60 km, 2 dk

Çağlayan ➔ Zincirlikuyu: 2,70 km, 1 dk

Zincirlikuyu ➔ Altunizade: 6,40 km, 4 dk

Altunizade ➔ Söğütlüçeşme: 4,90 km, 5 dk

Uzunçayır ➔ Kozyatağı: 5,30 km, 4 dk

Kozyatağı ➔ Kartal: 12,80 km, 26 dk

Kartal ➔ Kozyatağı: 12,78 km, 49 dk

Kozyatağı ➔ Uzunçayır: 4,91 km, 4 dk

Uzunçayır ➔ Altunizade: 2,43 km, 1 dk

Altunizade ➔ Zincirlikuyu: 6,40 km, 24 dk

Zincirlikuyu ➔ Çağlayan: 2,72 km, 1 dk

Çağlayan ➔ Topkapı: 6,73 km, 2 dk

Topkapı ➔ Şirinevler: 7,17 km, 5 dk

Şirinevler ➔ Sefaköy: 4,06 km, 3 dk

Sefaköy ➔ Avcılar: 9,32 km, 7 dk

Avcılar ➔ Beylikdüzü: 7,95 km, 7 dk