Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İstanbul'da taksiler için yeni dönem: 250 plaka daha ihaleye çıkıyor

İstanbul'da taksiler için yeni dönem: 250 plaka daha ihaleye çıkıyor

İBB’nin “Uygulama Bazlı Taksi Modeli”nin yeni etabı için ihale süreci devam ediyor. Bu kapsamda 13 Ekim Salı günü 10’uncu ihale gerçekleştirilecek.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
İstanbul'da taksiler için yeni dönem: 250 plaka daha ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Uygulama Bazlı Taksi Modeli'nde yolcu taşımacılığı, sadece mobil uygulama üzerinden çağrılan araçlarla yapılıyor.

Dijital taksimetre ve merkezi denetim sistemiyle hizmet veren model kapsamında, şimdiye kadar düzenlenen ihalelerde toplam 691 taksi plakası ihale edildi. Bu plakalar için 652 sözleşme imzalanırken, geçici çalışma ruhsatnamesini alan 615 araç da hizmet vermeye başladı.

250 YENİ TAKSİ PLAKASI İÇİN İHALE

Uygulama Bazlı Taksi Modeli'nin 10'uncu etabında 250 yeni taksi plakası için ihale düzenlenecek. İhale, 13 Ekim Salı günü saat 11.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul'da taksiler için yeni dönem: 250 plaka daha ihaleye çıkıyor - Resim : 1

29 YILLIĞINA İŞLETME HAKKI

İhale kapsamında her bir taksi plakası, gerçek kişilere 29 yıllığına işletme hakkıyla verilecek. İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir plaka için teklif sunabilecek.

Okul servisi fiyatları uçtu! Çocuğu taksiyle yollamak daha ucuza geliyorOkul servisi fiyatları uçtu! Çocuğu taksiyle yollamak daha ucuza geliyor

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede, her plaka için en yüksek teklifi veren üç kişi belirlenecek. Ardından süreç, bu teklifler arasında gerçekleştirilecek artırma yöntemiyle devam edecek.

Araçlar, yalnızca mobil uygulama üzerinden çalışıyor; UKOME ve İBB denetim mekanizmalarına tabi şekilde faaliyet gösteriyor. (ANKA)

İstanbul'da taksiler için yeni dönem: 250 plaka daha ihaleye çıkıyor - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Taksi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro