İstanbul'da taksiler için yeni dönem: 250 plaka daha ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Uygulama Bazlı Taksi Modeli'nde yolcu taşımacılığı, sadece mobil uygulama üzerinden çağrılan araçlarla yapılıyor.

Dijital taksimetre ve merkezi denetim sistemiyle hizmet veren model kapsamında, şimdiye kadar düzenlenen ihalelerde toplam 691 taksi plakası ihale edildi. Bu plakalar için 652 sözleşme imzalanırken, geçici çalışma ruhsatnamesini alan 615 araç da hizmet vermeye başladı.

250 YENİ TAKSİ PLAKASI İÇİN İHALE

Uygulama Bazlı Taksi Modeli'nin 10'uncu etabında 250 yeni taksi plakası için ihale düzenlenecek. İhale, 13 Ekim Salı günü saat 11.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

29 YILLIĞINA İŞLETME HAKKI

İhale kapsamında her bir taksi plakası, gerçek kişilere 29 yıllığına işletme hakkıyla verilecek. İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir plaka için teklif sunabilecek.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede, her plaka için en yüksek teklifi veren üç kişi belirlenecek. Ardından süreç, bu teklifler arasında gerçekleştirilecek artırma yöntemiyle devam edecek.

Araçlar, yalnızca mobil uygulama üzerinden çalışıyor; UKOME ve İBB denetim mekanizmalarına tabi şekilde faaliyet gösteriyor. (ANKA)