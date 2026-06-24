İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Evinden çıktığı anda kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana gelen olayda, evinden çıkan Ş.M.K., park halindeki aracına binmek üzere ilerlediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu Ş.M.K.'nin vücuduna çok sayıda mermi isabet etti. Ağır yaralanan şahıs, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VÜCUDUNA BİRDEN FAZLA MERMİ İSABET ETTİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı halde yerde yatan Ş.M.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan tüm kontrollerde Ş.M.K.'nin vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.