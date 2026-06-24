İstanbul'da şaşırtan görüntü: 350 metrelik boyuyla boğazı kapladı! Gemi trafiğini durdurdu

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İstanbul Boğazı, sabahın erken saatlerinde dev bir deniz geçişine sahne oldu. İtalya'dan Romanya'ya taşınan ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.