İstanbul'da rüzgar sert esecek çatılar uçabilir! Meteoroloji'den fırtına alarmı

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yarın başlayıp 1 Ağustos Cumartesi günü de devam edeceği tahmin edilen rüzgarın hızının Trakya geneli ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkacağı bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA KRİTİK ÇAĞRI

Yetkililer, kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği diğer olumsuz şartlara karşı da vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Rüzgarın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar konusunda uyarılarda bulunuldu.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği, kentte 2 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre kentte rüzgarın bugünden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ise genel sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Ülkenin güney ve batı kesimlerinde güneşli hava etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak yağış geçişlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. (AA-DHA)