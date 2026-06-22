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Halk TV Türkiye İstanbul'da pazartesi klasiği: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e dayandı

İstanbul'da pazartesi klasiği: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e dayandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı.

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Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı.

trafik

TEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç ettiTEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç etti

AVRUPA YAKASI'NDA D-100'DE YOĞUNLUK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ve Bakırköy ile Zetinburnu ve Beyoğlu arasında, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

trafik

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı. (AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Trafik
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