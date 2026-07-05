İstanbul'da Meteoroloji'den yeni uyarı: Perşembe ve cuma yine yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5-11 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer ise normallerin altına düşmesi bekleniyor.

MGM'nin paylaştığı tahmin haritasına göre, İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış görülecek.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 5 Temmuz Pazar günü ülkenin büyük bölümünde yağış etkili olacak. MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışlı havanın birçok bölgede etkisini göstereceği belirtildi.

İSTANBUL'DA 2 GÜN DAHA YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre, İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış bekleniyor. Kentte 4 Temmuz'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları yaşanmış, ulaşımda aksamalar meydana gelmiş ve bazı motokuryeler sel sularına kapılarak zor anlar yaşamıştı.

METEOROLOJİ'DEN GÜNLÜK UYARI

Meteoroloji'nin 4 Temmuz saat 18.00 ile 5 Temmuz saat 18.00 arasında geçerli hava tahminine göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Trakya, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de ise rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olması bekleniyor.