Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İstanbul'da lüks aracından dışarı eurolar saçtı

İstanbul'da lüks aracından dışarı eurolar saçtı

İstanbul’da seyir halindeki lüks bir otomobilden yola euro banknotları saçıldı. Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, İstanbul’un işlek yollarından birinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen lüks bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camı açarak dışarıya deste deste Euro saçmaya başladı. Paraların yola ve etrafa savrulduğunu gören çevredeki sürücüler ile yayalar büyük şaşkınlık yaşadı.

ARKADAKİ SÜRÜCÜ O ANLARI KAYDETTİ

Söz konusu video Asayiş Berkemal sosyal medya hesabından paylaşıldı. Lüks aracın hemen arkasında seyir halinde olan başka bir sürücü, önündeki araçtan havaya fırlatılan paraları fark edince cep telefonuna sarıldı.

Direksiyon başındayken o sıra dışı anları anbean kayıt altına alan sürücünün paylaştığı görüntülerde, banknotların havada uçuştuğu ve yola savrulduğu net bir şekilde görüldü.

MHP'li Başkan Latif Doğan'a deste deste para saçtı: 'Para attıkça uzun hava daha da uzuyor'MHP'li Başkan Latif Doğan'a deste deste para saçtı: 'Para attıkça uzun hava daha da uzuyor'

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "GERÇEK Mİ, KURGU MU?"

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından paylaşıma yorum yağdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paraların gerçek olduğunu ve bir gösteriş amacıyla saçıldığını iddia ederken, diğer bir kısım ise bunun dikkat çekmek için yapılmış bir kurgu veya "geçersiz" sahte paralarla çekilmiş bir video olabileceğini savundu.

Trafikte tehlike yaratan o anlarla ilgili inceleme yapılıp yapılmayacağı ise kamuoyunda merak konusu oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Araba Para
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro