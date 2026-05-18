İstanbul'da lüks aracından dışarı eurolar saçtı

Olay, İstanbul’un işlek yollarından birinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen lüks bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camı açarak dışarıya deste deste Euro saçmaya başladı. Paraların yola ve etrafa savrulduğunu gören çevredeki sürücüler ile yayalar büyük şaşkınlık yaşadı.

ARKADAKİ SÜRÜCÜ O ANLARI KAYDETTİ

Söz konusu video Asayiş Berkemal sosyal medya hesabından paylaşıldı. Lüks aracın hemen arkasında seyir halinde olan başka bir sürücü, önündeki araçtan havaya fırlatılan paraları fark edince cep telefonuna sarıldı.

Direksiyon başındayken o sıra dışı anları anbean kayıt altına alan sürücünün paylaştığı görüntülerde, banknotların havada uçuştuğu ve yola savrulduğu net bir şekilde görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "GERÇEK Mİ, KURGU MU?"

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından paylaşıma yorum yağdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paraların gerçek olduğunu ve bir gösteriş amacıyla saçıldığını iddia ederken, diğer bir kısım ise bunun dikkat çekmek için yapılmış bir kurgu veya "geçersiz" sahte paralarla çekilmiş bir video olabileceğini savundu.

Trafikte tehlike yaratan o anlarla ilgili inceleme yapılıp yapılmayacağı ise kamuoyunda merak konusu oldu.