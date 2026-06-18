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Halk TV Türkiye İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD'in finans kaynakları ile sosyal medya propagandası hedef alındı. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Yürütülen bu çalışmanın kapsamını, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve örgüte bağlı şüphelilerin yakalanması oluşturdu.

PROPAGANDA YAPAN ŞÜPHELİLER VE ADRESLERİ BELİRLENDİ

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla örgüt propagandası yürüten şüpheliler belirlendi. Bu şüphelilerin kimlikleri ve ikamet ettikleri adresler tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Belirlenen adreslerin tespit edilmesinin ardından emniyet güçleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda IŞİD ile bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

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ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan 15 şüpheli, buradaki işlemlerinin yürütülmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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