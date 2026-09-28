İstanbul'da hayatı felç eden yağmur ikinci dalgasıyla geliyor! Zamanı belli oldu

İstanbul'da dün akşam başlayıp gece saatlerinde de etkili olan kuvvetli sağanak, kent genelinde ulaşımda ve yaşamda sorunları da beraberinde getirdi. Yağışın ardından özellikle bazı bölgelerde su baskını, yol çökmesi ve toprak kayması yaşandı.

İKİNCİ DALGASI İLE GELİYOR

Hava Forum'un paylaştığı son bilgilere göre, İstanbul'da yağışın bugün öğle saatlerinde kısa süreliğine ara vermesi, 18.15-18.30 sıralarında yeniden başlaması bekleniyor. İkinci yağış dalgasının akşam ve gece boyunca etkili olacağı öngörülüyor.

SU BASKINI RİSKİ

Bu akşam ve gece İstanbul'da yeniden kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek özellikle kuzey ilçelerde su baskını riskine dikkat çekildi.

Sabah saatlerinde yapılan değerlendirmede ise ilk yağış hattının İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce ve Bilecik hattına doğru ilerlediği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞIN ARDINDAN YOLLAR ÇÖKTÜ

Dün gece etkili olan sağanak, İstanbul'un bazı noktalarında olumsuzluklara yol açtı.

Nisbetiye Caddesi'ndeki Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

Fatih Mutaflar Caddesi'nde ise daha önce belediye ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede yol çöktü. Oluşan çukura düşen bazı araçlar çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarılırken, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Eyüpsultan'da da sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi. Kayan toprağın yanında bulunan apartmandaki 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın doğusu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege'de kuzeyli rüzgarların 40-60 kilometre/saat hızla esebileceği uyarısında bulundu. Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul'da ise yağışın öğle saatlerinde kısa süreliğine ara vermesinin ardından akşam saatlerinde ikinci dalgayla yeniden etkili olması bekleniyor.