İstanbul'da uzun süredir bir açılıp bir kapanan hava sonunda dönüyor. Akşam saatlerindeki yağışın ardından güneşli günler başlıyor. AKOM ve uzman isim Adil Tek, yaz sıcaklarına doğru çıkacağını duyururken AKOM yağış beklenen tek gün için tarih verdi.

İstanbul, haftalardır süren değişken ve serin hava dalgasını geride bırakarak yaz sıcaklarına hazırlanıyor. İBB AKOM ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’in değerlendirmeleri, megakentte güneşli günlerin kalıcı hale geleceğini müjdeledi.

Haftalık tahminlerde sıcaklıkların 27-28 derecelere kadar tırmanacağı görülürken, bayramın ilk gününde yağış beklenmediği açıklandı. Bayramda 1 gün ise yağışlı geçecek.

İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ GÜNLER BAŞLIYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye’yi son 10 gündür etkisi altına alan serin ve yağışlı havanın nedenini Avrupa üzerindeki "Omega Blokajı"na bağladı. Bu sistem nedeniyle Avrupa "Isı Kubbesi" altında kavrulurken Türkiye'nin yağışlı tarafta kaldığını belirten Tek, bu blokajın bayramla birlikte dağılacağını ifade etti.

AKOM verilerine göre İstanbul'da bugün 26-27 derecelere ulaşan güneşli bir hava hakim olurken, arife günü (yarın) öğleden sonra hafif bir yağmur geçişi beklendiği ancak genel olarak açık bir gökyüzü öngörüldüğü bildirildi.

Bayramın ikinci günü yağış beklenirken devamında az bulutlu ve güneşli hava mega kente hakim olacak.

BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? AKOM VE ADİL TEK AÇIKLADI

AKOM ve Adil Tek’in aktardığı verilerine göre Kurban Bayramı süresince İstanbul’un hava durumu tablosu şu şekilde şekillenecek:

  • 27 Mayıs Çarşamba (Bayramın 1. Günü): Yağış beklenmiyor. Bayram namazı saatleri dahil olmak üzere gün boyu açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26-27 derece seviyelerinde seyredecek.
  • 28 Mayıs Perşembe (Bayramın 2. Günü): Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKOM verilerine göre metrekareye 5-15 kg yağış düşebilir. Hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
  • 29 Mayıs Cuma (Bayramın 3. Günü): Yağışlar etkisini azaltacak. Öğleden sonra çok hafif yerel yağış geçişleri olsa da hava genelde açmaya başlayacak.
  • 30-31 Mayıs (Hafta Sonu): Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da tam bir yaz havası yaşanacak. Gökyüzü tamamen açık, sıcaklıklar ise 27-28 derecelere kadar yükselecek.

ÜLKE GENELİNDE BAYRAM DÖNÜŞÜ RAHAT GEÇECEK

Adil Tek, bayramın ardından ülke genelindeki yağışlı sistemin etkisini tamamen kaybedeceğini vurguladı. Bayramın ilk günü yurt genelinde havanın güzel olacağını, sadece Akdeniz’in batısı ve Ege’nin güneyinde yerel yağışlar görülebileceğini belirtti.

Bayramın son gününden itibaren yurdun batı bölgelerinin tamamen açılacağını söyleyen Tek, "Bayram dönüşleri başladığında yollarda yağış kaynaklı büyük riskler oluşmayacak. Haziran ayı aşırı sıcak olmayan, mevsim normallerinde bir seyirle başlayacak" dedi.

Güneşli bir dönem resmen başlıyor. (AKOM-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
