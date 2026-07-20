İstanbul’da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü! "Kendilerini savunmak için ısırabilirler"

İstanbul'da son günlerde özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy başta olmak üzere birçok ilçeden paylaşılan dev çekirge görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evlere giren iri çekirgeler vatandaşlarda endişeye neden olurken, uzmanlardan konuyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan canlıların büyük bölümünün "beyaz yüzlü çalı çekirgesi" (Decticus albifrons albifrons) olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5-6 santimetre uzunluğa ulaşabilen bu türün iri yapısı, uzun antenleri ve güçlü arka bacakları nedeniyle ilk bakışta korkutucu göründüğünü belirten Bacak, sosyal medyada oluşan algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti:

"İstila eden bir tür değil. Herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor. Ancak sosyal medya paylaşımları nedeniyle şehir genelinde büyük bir çekirge istilası yaşanıyormuş gibi bir izlenim oluşuyor. Durum bundan ibaret değil."

"ÇÖL ÇEKİRGELERİYLE KARIŞTIRILMAMALI"

Uzmanlara göre görülen tür, tarım alanlarına büyük zarar veren çöl çekirgeleriyle aynı değil. Bitkiler ve diğer böceklerle beslenen beyaz yüzlü çalı çekirgesi, ekosistemde doğal dengeyi sağlayan türlerden biri olarak kabul ediliyor.

Dr. Bacak, söz konusu çekirgenin insanlara zarar veren, hastalık taşıyan ya da tarım ürünlerini yok eden bir tür olmadığını vurgulayarak, ekosisteme katkı sağladığını söyledi.

EVLERE NEDEN GİRİYOR?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de dev çekirgelerin evlere neden girdiği oldu.

Dr. Bacak, bu türün gece aktif olduğunu belirterek, yapay ışıkların çekirgeleri kendine çektiğini söyledi. Evlere girme nedeninin yiyecek aramak değil, ışığa yönelmek olduğunu ifade eden Bacak, şehirleşmeyle birlikte doğal yaşam alanlarının daralmasının da insanlarla bu tür karşılaşmaları artırdığını kaydetti.

EN ÇOK O İLÇELERDEN PAYLAŞIM GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin büyük bölümünün Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerden geldiği belirtilirken, uzmanlar bunun bölgenin doğal yapısıyla ilişkili olduğuna dikkat çekti.

"ÇIPLAK ELLE TUTMAYIN"

Uzmanlar, çekirgelerin insanlara saldırmadığını ancak yanlış şekilde tutulmaları halinde kendilerini savunmak amacıyla ısırabileceklerini belirtti.

Bu nedenle vatandaşlara çekirgeyi çıplak elle yakalamak yerine bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla alıp en yakın yeşil alana bırakmaları tavsiye edildi.

YOĞUNLUK BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE AZALACAK

Uzmanlara göre İstanbul'da görülen hareketlilik kalıcı değil.

Sıcaklıkların yükselmesiyle erişkin hale gelen çekirgelerin sayısında geçici bir artış yaşandığını belirten Dr. Bacak, bazı çekirge türlerinde popülasyon yoğunluğunun 5-6 yılda bir zirve yapabildiğini ifade etti.

Bacak, mevcut yoğunluğun birkaç hafta içinde azalmasının beklendiğini, gelecek yıl ise aynı tablonun görülmeyebileceğini söyledi. (AA)