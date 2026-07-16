İstanbul'da FETÖ'nün MEB yapılanmasına operasyon: 10 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 10’u tutuklandı. 9 kişi ise serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Temmuz’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 10'u tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 10’u, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Diğer 9 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında örgütün eğitim yapılanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.
(AA)