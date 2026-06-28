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Halk TV Türkiye İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu

İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 29 Haziran tarihli planlı kesinti programını açıkladı. Meydana gelecek olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 20 ilçe gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu
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BEDAŞ 29 Haziran pazartesi günü İstanbul’un Avrupa yakasında planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı il ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

TEDBİR ALMAYI UNUTMAYIN

Planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olan elektrik kesintilerinden etkilenmemek için gerekli tedbirleri önceden almak gerekiyor. Özellikle buzdolabı bilgisayar ve diğer elektronik cihazların olası Voltaj değişimlerinden etkilenmemeleri için fişlerinin çekilmesi öneriliyor.

''20 İLÇE ETKİLENECEK''

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik kesintileri çalışmaların yapılacağı bölgelere göre farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek. planlı kesinti programından 20 ilçe etkilenecek. Silivri, Fatih, Kağıthane, Avcılar, Esenyurt gibi çok sayıda ilçeyi etkileyecek kesintinin bazı ilçelerde 9 saate kadar sürebileceği öngörülüyor


Elektrik kesintisinden etkilenecek bazı ilçeler şöyle;


Sarıyer (09.00-18.00)

Sultangazi (10.00-18.00)

Arnavutköy (10.00-14.00)

Küçükçekmece (09.00-18.00)

Bahçelievler (09.00-17.00)

Avcılar (09.00-17.00)

Gaziosmanpaşa (10.00-18.00)

İlçelere ilişkin detaylara ve kesinti saatlerine BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Elektrik Kesintisi İstanbul
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