İstanbul’da dev lüks araç vurgunu: Mühendisler ve trafik müşavirleri de gözaltında

İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı ve dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında mühendis ve trafik müşavirlerinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin, yurt dışından getirilen lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü ve sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Operasyonda el konulan 7 lüks otomobil ise incelemeye alındı.

Sarıyer, Kağıthane ve Şile ilçelerinin yanı sıra Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yeri ile iki depoya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunması, şebekenin profesyonel boyutunu gözler önüne serdi.

YURT DIŞINDAN GETİRİP PİYASAYA SÜRDÜLER

Polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, şebekenin akılalmaz yöntemleri bir bir ortaya çıkarıldı. Habertürk'teki habere göre zanlıların, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan lüks otomobillerin şasi numaralarını (change yöntemiyle) değiştirdiği belirlendi. Bu araçlara Türkiye'deki yasal araçların bilgilerini kopyalayan çete üyelerinin, lüks otomobilleri hiçbir şeyden haberi olmayan üçüncü kişilere satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

HURDA ARAÇLAR ÜZERİNDEN ÇİFTE VURGUN

Şebekenin oyunu sadece yurt dışından getirilen araçlarla sınırlı kalmadı. Ağır hasarlı (pert), üzerinde haciz veya yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarını da değiştiren şüphelilerin, bu kusurlu araçları trafiğe çıkararak piyasaya sürdüğü anlaşıldı.

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise çetenin sigorta şirketlerini hedef alması oldu. Şasi numarası değiştirilen bazı araçlar için sahte çalıntı ihbarları yapan zanlıların, bu sayede kasko ve sigorta şirketlerinden de haksız tazminat alarak çift yönlü bir vurguna imza attıkları belirlendi.

7 LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan ve suç unsuru taşıdığından şüphelenilen 7 lüks otomobil, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Araçlar üzerindeki kriminal incelemelerin hassasiyetle devam ettiği bildirildi.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan profesyonel dolandırıcılık şebekesi üyeleri, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "oto hırsızlığı" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.