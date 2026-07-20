İstanbul'da değnekçi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz tarihinde Sarıyer Köybaşı Mahallesi’nde vale ve değnekçilik faaliyetleri ile yasak parklanmalara yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Kamusal alanda trafiği ve yaya geçişini zorlaştıran unsurları hedef alan ekipler, usulsüz park işlemlerini ve yetkisiz vale faaliyetlerini belirledi.

DENETİMLERDE 54 AYRI TRAFİK İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde yol güvenliğini etkileyen ve geçişleri engelleyen 54 ayrı ihlal tespit edilerek işlem yapıldı. Bu kapsamda, taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde engel oluşturulması nedeniyle 4, taksi durağında duraklama yapılması nedeniyle 1, duraklamanın yasak olduğu yerlere park edilmesi nedeniyle 17 işlem uygulandı. Ayrıca kurallara uygun park eden araçların çıkışını engelleyecek şekilde park eden 29 araca, toplu taşıma durağına 15 metreden yakın park eden 1 araca ve yaya yoluna park eden 2 araca yönelik de yasal işlem gerçekleştirildi.

İHLALLER NEDENİYLE 84 BİN LİRADAN FAZLA CEZA KESİLDİ

Trafik akışını ve kaldırım güvenliğini sekteye uğratan bu ihlallerin belirlenmesinin ardından, kurallara uymayan kişilere ve araç sahiplerine yönelik toplamda 84 bin 948 lira tutarında idari para cezası kesildi.

KORSAN VALELER GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Denetimler sırasında vale belgesi bulunmadığı halde sokakta faaliyet gösterdiği belirlenen 42 yaşındaki Y.Ş. ile 33 yaşındaki K.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında karayolunda yetkili idare veya işletme izni bulunmadığı halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem uygulandı. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları adli makamlara gönderilmek üzere serbest bırakıldı. (DHA)