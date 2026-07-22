İstanbul'da çekirge alarmı var mı? Bölge bölge saha raporu açıklandı

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Çalışmaların yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadığını belirten yetkililer; Marmara Bölgesi’ni kapsayan geniş çaplı bir takip mekanizmasının devreye sokulduğunu aktardı. Çanakkale'den başlayarak Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul il ve ilçe müdürlüklerine bağlı teknik personellerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada kontrol ve izleme yaptığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekiplerin bitkisel ve tarla üretim alanlarında ekonomik zarar eşiği kontrollerini sürdürdüğü, ne İstanbul’da ne de çevre illerde bir istila durumunun bulunmadığı kaydedildi.