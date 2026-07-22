İstanbul'da çekirge alarmı var mı? Bölge bölge saha raporu açıklandı
İstanbul ve çevre illerde yayılan çekirge haberleri üzerine ekipler sahaya indi. Silivri, Çatalca ve 4 farklı ilde 7/24 yapılan incelemelerin ardından resmi rapor açıklandı. Peki tarım alanları risk altında mı? İşte kritik detaylar...
Son günlerde sosyal medya platformlarında İstanbul genelinde bir çekirge istilası yaşandığına dair çeşitli görüntüler dolaşıma girdi. Söz konusu paylaşımların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde inceleme ve saha çalışmaları başlatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Müdürlüğü binasında düzenlenen basın toplantısında sürece ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir çekirge istilasının söz konusu olmadığı belirtilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Çalışmaların yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadığını belirten yetkililer; Marmara Bölgesi’ni kapsayan geniş çaplı bir takip mekanizmasının devreye sokulduğunu aktardı. Çanakkale'den başlayarak Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul il ve ilçe müdürlüklerine bağlı teknik personellerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada kontrol ve izleme yaptığı ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekiplerin bitkisel ve tarla üretim alanlarında ekonomik zarar eşiği kontrollerini sürdürdüğü, ne İstanbul’da ne de çevre illerde bir istila durumunun bulunmadığı kaydedildi.
Çekirgelerin kentin belirli bölgelerinde daha yoğun görülmesinin sebepleri de teknik detaylarıyla açıklandı. İstanbul’daki 750 bin dekarlık tarımsal üretim alanının büyük bir bölümünün Silivri, Çatalca ve Arnavutköy hatlarında yer aldığına dikkat çekilerek, bu tür doğal canlıların tarım arazilerinin yoğun olduğu Avrupa Yakası'nda görülmesinin gayet normal bir durum olduğu aktarıldı.
Bölgede yer alan çekirgelerin farklı alanlardan gelmediği, bölgenin kendi doğal habitatına ait türler olduğu bildirildi. Popülasyonlarda dönemsel artış ya da azalışların yaşanmasının doğal bir süreç olduğu ve ekosistemin kendi dengesini zamanla sağlayacağı vurgulandı.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve tedirginlik yaratan "beyaz yüzlü çalı çekirgeleri" hakkında da bilgi verildi. Her çekirge türünün zararlı olarak nitelendirilmesinin teknik bir hata olacağı belirtilirken, bu özel türün hem otlarla hem de diğer börtü böceklerle beslendiği ifade edildi.
Söz konusu türün zararlı canlıları tüketerek doğanın kendi dengesini korumasına katkı sağladığı, bu nedenle faydalı bir unsur olarak kabul edildiği aktarıldı.
Mevcut veriler ışığında, çiftçilerin veya tarımsal üretimin çekirgelerden kaynaklanan herhangi bir zarara uğramadığı açıklandı. Doğal dengeyi bozacak ya da müdahale gerektirecek bir popülasyon patlamasının bulunmadığı, bu aşamada ilaçlama veya ekstra bir önlem almaya gerek duyulmadığı belirtildi.
Çevre illerle olan koordinasyonun en üst düzeyde tutulmaya devam edeceği ve saha gözlemlerinin aralıksız süreceği bildirildi. (DHA)