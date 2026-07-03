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Halk TV Türkiye İstanbul'da bu yollar 4-5 Temmuz'da kapalı olacak

İstanbul'da bu yollar 4-5 Temmuz'da kapalı olacak

Sarıyer’de düzenlenecek ‘’Gece Maratonu Yol Koşusu’’ nedeniyle 4-5 Temmuz’da çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.

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İstanbul'da bu yollar 4-5 Temmuz'da kapalı olacak
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Sarıyer'de, "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle 4-5 Temmuz'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, koşu nedeniyle 4-5 Temmuz'da Sarıyer'de kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

CUMARTESİ SAAT 19:00'DAN İTİBAREN KAPALI OLACAK

Gece Maratonu Koşusu nedeniyle 4 Temmuz Cumartesi saat 19.00'dan etkinliğin sona ermesine kadar Bahçeköy, Meserburnu, Piyasa, Haydar Aliyev, Mısır, Hacı Ali Paşa, Raif Bey, Hacı Osman Bayırı, Demokrasi Şehitleri, Çayırbaşı caddeleriyle Çayırbaşı Taksim Yolu araç trafiğine kapalı olacak.

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Ayrıca Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazları da trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ile Yeniköy-Tarabya Caddesi kullanılabilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Sarıyer
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