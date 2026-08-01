İstanbul'da bu yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek programlar kapsamında bölgedeki bazı yolların bugünden itibaren 16 Ağustos'a kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatma kararı 3-10 Ağustos tarihleri arasında uygulanmayacak.

KAPALI YOLLAR VE SAAT DİLİMİ

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre her gün saat 12.00'den program bitimine kadar sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi ile Yenikapı Miting Alanı ve Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol trafiğe kapatılacak.

SÜRÜCÜLERE KENNEDY CADDESİ ÖNERİLDİ

Kapatma süresince bölgeden geçecek sürücülerin alternatif güzergah olarak sahildeki Kennedy Caddesi'ni kullanması istendi. Özellikle akşam saatlerinde Yenikapı çevresinde yoğun trafik bekleniyor.

Etkinlik alanının çevresindeki kapatma düzenlemesi toplamda 14 günü kapsayacak. Sürücülerin belirtilen tarih ve saatlerde bölgeden uzak durması öneriliyor.

(AA)