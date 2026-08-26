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Halk TV Türkiye İstanbul'da bir baraj kuruma noktasına geldi! İşte barajlardaki son durum

İstanbul'da bir baraj kuruma noktasına geldi! İşte barajlardaki son durum

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45,55'e gerilerken, Pabuçdere Barajı yüzde 10,64 ile kritik eşiğe indi. İSKİ'nin 26 Ağustos verileri megakentteki su durumunu ortaya koydu. İşte baraj baraj en güncel doluluk tablosu.

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İstanbul'da bir baraj kuruma noktasına geldi! İşte barajlardaki son durum
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Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam etti. 25 Ağustos tarihinde yüzde 45,93 olarak ölçülen genel ortalama doluluk oranı, 26 Ağustos itibarıyla yüzde 45,55 seviyesine indi.

İSKİ İstanbul Barajları Genel Doluluk Oranı
25 Ağustos (Dün) 26 Ağustos (Bugün)
%45,93
ÖNCEKİ ÖLÇÜM
%45,55
SON ÖLÇÜLEN SEVİYE
Günlük Değişim: -0,38 Puan Düşüş
Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Resmi Verileri

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DOLULUK HANGİ BARAJLARDA?

Açıklanan güncel ölçümlere göre barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekti. İstanbul'a su sağlayan kaynaklar içinde en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 74,29 ile Elmalı Barajı oldu. Suyun en çok azaldığı ve en düşük doluluk oranının kaydedildiği nokta ise yüzde 10,64 ile Pabuçdere Barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da Zİrve ve Dİp Yapan Barajlar
EN YÜKSEK SU SEVİYESİ EN DÜŞÜK SU SEVİYESİ
ELMALI BARAJI PABUÇDERE BARAJI
%74,29
EN DOLU KAYNAK
%10,64
KURUMA EŞİĞİNDE
Uçurum Büyüyor: İki baraj arasındaki doluluk farkı %63,65 olarak kaydedildi.
Kaynak: İSKİ 26 Ağustos Güncel Ölçüm Verileri

26 Ağustos Baraj Baraj Güncel Su Doluluk Oranları

İSKİ’nin 26 Ağustos tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki 10 barajın tek tek doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

26 Ağustos İstanbul Barajları Doluluk Oranları
Baraj Adı Doluluk Oranı Durum
Alibey Barajı %44,21 Orta Düzey
Büyükçekmece Barajı %32,19 Kritik
Darlık Barajı %63,43 İyi Seviye
Elmalı Barajı %74,29 En Yüksek
Istrancalar Barajı %28,78 Kritik
Kazandere Barajı %19,27 Tehlike
Pabuçdere Barajı %10,64 En Düşük
Sazlıdere Barajı %25,37 Kritik
Terkos Barajı %39,53 Düşük
Ömerli Barajı %64,08 İyi Seviye
Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos Resmi Verileri

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Baraj İSKİ
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