İstanbul'da bir baraj kuruma noktasına geldi! İşte barajlardaki son durum
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45,55'e gerilerken, Pabuçdere Barajı yüzde 10,64 ile kritik eşiğe indi. İSKİ'nin 26 Ağustos verileri megakentteki su durumunu ortaya koydu. İşte baraj baraj en güncel doluluk tablosu.
Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam etti. 25 Ağustos tarihinde yüzde 45,93 olarak ölçülen genel ortalama doluluk oranı, 26 Ağustos itibarıyla yüzde 45,55 seviyesine indi.
|İSKİ İstanbul Barajları Genel Doluluk Oranı
|25 Ağustos (Dün)
|26 Ağustos (Bugün)
|
%45,93
ÖNCEKİ ÖLÇÜM
|
%45,55
SON ÖLÇÜLEN SEVİYE
|Günlük Değişim: -0,38 Puan Düşüş
|Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Resmi Verileri
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DOLULUK HANGİ BARAJLARDA?
Açıklanan güncel ölçümlere göre barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekti. İstanbul'a su sağlayan kaynaklar içinde en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 74,29 ile Elmalı Barajı oldu. Suyun en çok azaldığı ve en düşük doluluk oranının kaydedildiği nokta ise yüzde 10,64 ile Pabuçdere Barajı olarak kayıtlara geçti.
|İstanbul'da Zİrve ve Dİp Yapan Barajlar
|EN YÜKSEK SU SEVİYESİ
|EN DÜŞÜK SU SEVİYESİ
|ELMALI BARAJI
|PABUÇDERE BARAJI
|
%74,29
EN DOLU KAYNAK
|
%10,64
KURUMA EŞİĞİNDE
|Uçurum Büyüyor: İki baraj arasındaki doluluk farkı %63,65 olarak kaydedildi.
|Kaynak: İSKİ 26 Ağustos Güncel Ölçüm Verileri
26 Ağustos Baraj Baraj Güncel Su Doluluk Oranları
İSKİ’nin 26 Ağustos tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki 10 barajın tek tek doluluk oranları şu şekilde sıralandı:
|26 Ağustos İstanbul Barajları Doluluk Oranları
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı
|Durum
|Alibey Barajı
|%44,21
|Orta Düzey
|Büyükçekmece Barajı
|%32,19
|Kritik
|Darlık Barajı
|%63,43
|İyi Seviye
|Elmalı Barajı
|%74,29
|En Yüksek
|Istrancalar Barajı
|%28,78
|Kritik
|Kazandere Barajı
|%19,27
|Tehlike
|Pabuçdere Barajı
|%10,64
|En Düşük
|Sazlıdere Barajı
|%25,37
|Kritik
|Terkos Barajı
|%39,53
|Düşük
|Ömerli Barajı
|%64,08
|İyi Seviye
|Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos Resmi Verileri