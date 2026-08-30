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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bulvarın yan yolları, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Programın sona ermesine kadar kapalı kalacak güzergahlar için sürücülerin alternatif yolları kullanması istendi.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı - Resim : 2

Öte yandan, kutlama programının gerçekleştirileceği bölgede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul 30 Ağustos
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