İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bulvarın yan yolları, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Programın sona ermesine kadar kapalı kalacak güzergahlar için sürücülerin alternatif yolları kullanması istendi.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi.

Öte yandan, kutlama programının gerçekleştirileceği bölgede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. (AA)