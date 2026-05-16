Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beşiktaş'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, İstanbul'da 17-20 Mayıs tarihleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, yarın (17 Mayıs) 07.00'den itibaren müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH NERESİ?

Açıklamaya göre, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
İstanbul Futbol UEFA UEFA Avrupa Ligi Trafik Emniyet Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro