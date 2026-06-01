İstanbul'da bayram dönüşü çilesi: TEM'de trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilini Anadolu'nun çeşitli illeri ile turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte İstanbul'un Anadolu Yakası girişinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ

TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiğinde belirgin bir artış gözlendi. İstanbul istikametinde ilerleyen araçların zaman zaman düşük hızla hareket ettiği, bazı noktalarda ise trafik akışının aralıklarla durma noktasına geldiği görüldü.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Özellikle akşam saatlerine doğru yoğunluğun daha da artması nedeniyle sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk gece yarısından sonra da devam ederken Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik ekipleri, ulaşımın kontrollü ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürdü.

(AA)