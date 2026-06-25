İstanbul'da akılalmaz soygun: Lastiklerini patlatıp kafasına silah dayadılar!

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde güpegündüz film sahnelerini aratmayacak bir gasp olayı yaşandı. Takip ettikleri aracın lastiklerini bıçakla keserek sürücünün silah zoruyla yaklaşık 2 milyon 568 bin lirasını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

TAKİP SOYGUNLA BİTTİ

Olay, 23 Haziran günü saat 13.15 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 34 HMS 441 plakalı aracıyla seyir halinde olan yabancı uyruklu Ahmet Arabi, 220'nci Sokak'ta bulunan bir iş yerine ödeme almak amacıyla aracını park etti.

Bu sırada Arabi’yi arkasından siyah bir araçla takip eden kimliği belirsiz şüpheliler harekete geçti. Araçlarından inen şahıslar, önce Arabi’nin otomobilinin lastiklerini bıçakla patlatarak kaçmasını engelledi. Ardından aracın kapılarını zorla açan şüphelilerden biri Arabi’nin kafasına silah doğrulturken, diğeri ise araçta bulunan 2 milyon 568 bin lirayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

SOYGUN ARACI PENDİK'TE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kaçan şüphelilerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, soygun olayında kullanılan araç İstanbul'un diğer ucu olan Pendik’te terk edilmiş olarak bulundu. Şüphelilerin aracı bırakarak başka bir şekilde kaçmaya devam ettikleri belirlenirken, polisin zanlıları yakalama çalışmaları titizlikle sürüyor.

"BAŞINA ÜÇÜNCÜ DEFA GELİYOR"

Mahalle sakinleri yaşanan anları anlatırken çarpıcı bir iddiayı da dile getirdi. Olayın meydana geldiği mahallede yaşayan Hikmet Bahadır, gasp edilen şahsın daha önce de benzer olaylar yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Arkadaş aracına binip, ilerideki köşeye kadar gitmiş. Siyah bir araç takip ediyormuş onu, o orada durunca onlarda bıçakla aracın lastiklerini patlatıyorlar. Kapıları açarak silahı kafasına dayayıp parayı ve çantayı alıp kaçıyorlar. Bu olay adamın başına üçüncü defa geliyor." (DHA)