İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi: İşte su verilmeyecek mahalleler

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de bulunan ana isale hattında revizyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın akşam saat 23.00 ile 21 Temmuz Salı 06.00 arasında Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde 7 saatlik su kesintisi yaşanacak.

DÖRT MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kadıköy ilçesinde bulunan ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.00 ile 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 06.00 arasında Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerine su verilemeyecek” bilgisi verildi. (AA-ANKA)

SU KESİNTİSİNE KARŞI NE YAPILMALI?

Su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, kesinti öncesinde içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak kadar temiz su depolanmasını öneriyor. Elektrikli su kullanan cihazların güvenli şekilde kapatılması ve su geri geldiğinde ilk akan suyun bir süre boşa akıtılması da tavsiye ediliyor.

Vatandaşların planlı su kesintilerine karşı belediye ve su idarelerinin duyurularını takip etmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.