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Halk TV Türkiye İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı! Tarih verildi

İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı! Tarih verildi

İstanbul’da toplu taşımaya festival ayarı geldi. Metro İstanbul, 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 5. İstanbul Festivali kapsamında 6 metro hattında sefer saatlerinin 00.30’a kadar uzatıldığını duyurdu.

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İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı! Tarih verildi

Metro İstanbul, Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek olan 5. İstanbul Festivali nedeniyle birçok metro hattında sefer sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

SEFERLER 00.30'A KADAR UZATILDI

Duyuruya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos günleri hariç) devam edecek festival boyunca belirli metro hatlarında son sefer saati 00.30 olarak güncellendi.

İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı! Tarih verildi - Resim : 1

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Gecikmeli çalışacak hatlar şu şekilde açıklandı:

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı - Kirazlı
M2 Yenikapı - Hacıosman
M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar - Samandıra Merkez / Sultanbeyli
M6 Levent - Boğaziçi Ü./Hisarüstü

İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı! Tarih verildi - Resim : 3

MARMARAY İLE ENTEGRE ULAŞIM SAĞLANACAK

Metro istanbul tarafından yapılan bilgilendirmede, M4 ve M5 metro hatlarındaki tren hareket saatlerinin Marmaray’ın son sefer saatleriyle uyumlu hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Metro
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