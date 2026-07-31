İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı! Tarih verildi

Metro İstanbul, Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek olan 5. İstanbul Festivali nedeniyle birçok metro hattında sefer sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

SEFERLER 00.30'A KADAR UZATILDI

Duyuruya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos günleri hariç) devam edecek festival boyunca belirli metro hatlarında son sefer saati 00.30 olarak güncellendi.

Gecikmeli çalışacak hatlar şu şekilde açıklandı:

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı - Kirazlı

M2 Yenikapı - Hacıosman

M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez / Sultanbeyli

M6 Levent - Boğaziçi Ü./Hisarüstü

MARMARAY İLE ENTEGRE ULAŞIM SAĞLANACAK

Metro istanbul tarafından yapılan bilgilendirmede, M4 ve M5 metro hatlarındaki tren hareket saatlerinin Marmaray’ın son sefer saatleriyle uyumlu hale getirildiği belirtildi.