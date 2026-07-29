İstanbul'da 6 mahallede 12 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinde ana isale hattında revizyon ve bakım çalışması kapsamında bölgede planlı su kesintisine gidileceği bildirildi.

KESİNTİ 12 SAAT SÜRECEK

İSKİ tarafından paylaşılan çalışma takvimine göre kesinti, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve akşam saat 22.00'ye kada devam edecek. Tam 12 saat sürecek çalışma boyunca Kadıköy'e bağlı Dumlupınar, Eğitim, Fikirtepe, Hasanpaşa, Acıbadem ve Merdivenköy mahallelerine su verilemeyecek. (ANKA)

SU KESİNTİSİNE KARŞI NE YAPILMALI?

Su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, kesinti öncesinde içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak kadar temiz su depolanmasını öneriyor. Elektrikli su kullanan cihazların güvenli şekilde kapatılması ve su geri geldiğinde ilk akan suyun bir süre boşa akıtılması da tavsiye ediliyor. Vatandaşların planlı su kesintilerine karşı belediye ve su idarelerinin duyurularını takip etmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.