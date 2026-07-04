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Halk TV Türkiye İstanbul'da 5 katlı binada çökme! Tahliye edildiler

İstanbul'da 5 katlı binada çökme! Tahliye edildiler

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir apartmanın ikinci ve üçüncü kat balkonlarında kısmi çökme meydana geldi. Beton parçalarının düşmesi üzerine bina sakinleri panikle dışarı çıkarken, ekipler binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

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İstanbul'da 5 katlı binada çökme! Tahliye edildiler

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşanan kısmi çökme paniğe neden oldu. Balkonlardan kopan beton parçalarının zemine düşmesi üzerine bina sakinleri hızla dışarı çıkarken, olay yerine sevk edilen ekipler binayı tedbir amacıyla tahliye etti.

BALKONLARDAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın ikinci ve üçüncü katındaki balkonlarda kısmi çökme yaşandı. Balkonlardan kopan beton parçalarını fark eden bina sakinleri olası bir tehlikeye karşı evlerini terk ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İstanbul'da 5 katlı binada çökme! Tahliye edildiler - Resim : 1

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, olası risklere karşı apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Binanın çevresindeki vatandaşların kontrollü şekilde bölgeden uzaklaştırılması sağlandı. Tahliyenin ardından Küçükçekmece Belediyesi ekipleri binada inceleme gerçekleştirdi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Küçükçekmece İstanbul
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