İstanbul'da 2 ilçe susuz kalacak: İSKİ saat vererek mahalleri açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ve Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle 10 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiler 24 Eylül Perşembe günü farklı saat aralıklarında yapılacak.

BEYKOZ'DA 6 MAHALLEDE 12 SAATLİK KESİNTİ

İSKİ, Beykoz ilçesinin bir bölümünü besleyen ana isale hattında yenileme çalışması gerçekleştirecek. “Su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması” amacıyla yapılacak çalışma nedeniyle 10.00-22.00 saatleri arasında 6 mahalleye su verilemeyecek.

Kesintiden Çubuklu, Çiğdem, Soğuksu, Paşabahçe, İncirköy ve Gümüşsuyu mahalleleri etkilenecek.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 4 MAHALLEDE 8 SAATLİK KESİNTİ

Beylikdüzü'nde ise Kavaklı ve Marmara mahallelerinde bulunan ana isale hattında çalışma yapılacak.

Olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla hatta depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra altyapı iyileştirme çalışmaları da yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle Marmara, Yakuplu, Sahil ve Dereağzı mahallelerine 10.00-18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

İSKİ'DEN ALTYAPI ÇALIŞMASI

İSKİ'nin açıklamasına göre Beykoz'daki çalışma ana isale hattının yenilenmesini, Beylikdüzü'ndeki çalışma ise depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı ve altyapı iyileştirmelerini kapsıyor. (ANKA)