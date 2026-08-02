İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için tarih verildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi'ndeki konuşmasında, ilk kez İstanbul'da uygulanacak kiralık sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kiralık sosyal konut projesiyle ilgili, "Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz." dedi.

"PİYASA RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA KİRALANACAK"

Erdoğan açıklamasında projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını, bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz üç yıllık olacak.

Üç sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kurayla belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek."

KONTENJAN AYRILACAK GRUPLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Proje kapsamında memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için özel kontenjan ayrılması planlanıyor.

DAİRE TİPLERİ VE KİRA BEDELLERİ

1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtildi. Hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceği projede kira sözleşmeleri üç yıl süreli olarak uygulanacak.