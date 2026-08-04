İstanbul'da 14 saatlik su kesintisini açıkladı: İSKİ tarih verdi
İSKİ tarih verdi; İstanbul'da ana isale hattındaki revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak 14 saatlik su kesintisini açıkladı. Ümraniye'de 9 mahalle susuz kalacak.
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Şerifali
İstanbul'da ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ümraniye'nin 9 mahallesinde su kesintisi yapılacak. Çalışmalar 14 saat sürecek şekilde planlandı. İSKİ tarihi ve saat aralıklarını duyurdu.
İSTANBUL'DA 14 SAATLİK SU KESİNTİSİNİ AÇIKLADI: İSKİ TARİH VERDİ
Ümraniye’nin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla ana isale hattında revizyon ve fiziki iyileştirme çalışması yapılacak.
Planlı altyapı çalışması nedeniyle ilçedeki 9 mahallede yaklaşık 14 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.
Çalışmalar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Su kesintisinin 6 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sürmesi planlanıyor.
Yaklaşık 14 saatlik kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:
Şerifali
Tatlısu
Mehmet Akif
Yukarı Dudullu
Altınşehir
Tepeüstü
Çakmak
Çamlık
Ihlamurkuyu
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi