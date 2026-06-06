İstanbul'da 130 gün boyunca bunları yapmak yasaklandı! Valilik duyurdu

İstanbul Valiliği, kent genelinde orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Valilik, ormanlık alanlara girişlerin ve ateş yakılmasının 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin arttığı belirtildi. Bu durumun yangın riskini yükselttiği ifade edildi.

Açıklamada, kasten ya da ihmal sonucu çıkabilecek yangınların önüne geçmek için bazı kararların alındığı kaydedildi.

BU TARİHLER ARASINDA BUNLAR YASAK

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile ve benzeri sebeplerle ateş yakmak 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamında köy/mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ–bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır."

Açıklamada, ormanlık alanların yakınındaki tesisler ve sanayi kuruluşları da uyarıldı. Bu işletmelerin, faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Enerji nakil hatlarıyla ilgili kurumların da özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını yapacağı ifade edildi. Yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınacağı, ihtiyaç duyulması hâlinde enerji kesintisi uygulanabileceği bildirildi.

DENETİMLER ARTACAK

Valilik, belediyeler, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda denetimlerin artırılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: