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Halk TV Türkiye İstanbul'a üşütecek soğuk geliyor: Hava durumunun değişeceği tarih belli oldu

İstanbul'a üşütecek soğuk geliyor: Hava durumunun değişeceği tarih belli oldu

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Hafta sonu megakentte gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklığının pazar günü 28 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'a üşütecek soğuk geliyor: Hava durumunun değişeceği tarih belli oldu
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İstanbul, yaz mevsiminin şu ana kadarki en kavurucu gününü bugün test etti. Megakentte öğle saatlerinde termometreler güneşin altında 40 dereceyi bulurken, kent genelinde etkili olan poyraz rüzgarları sıcaklığın daha da boğucu şekilde hissedilmesini bir nebze de olsa engelledi.

İKİ GÜN DAHA SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Sıcak dalgasının yarın ve cuma günü de etkisini devam ettirmesi öngörülüyor ancak bu bunaltıcı hava hafta sonundan itibaren yerini serinliğe bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 32 dereceye inmesi bekleniyor.

Özellikle kuzeydoğu yönünden esecek olan rüzgar, İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak. Cuma günü de kent genelinde benzer bir seyirle sıcaklığın yine 32 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a üşütecek soğuk geliyor: Hava durumunun değişeceği tarih belli oldu - Resim : 1

HAFTA SONU İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Hafta ortasındaki kavurucu sıcakların ardından İstanbul, hafta sonuna tamamen farklı bir hava dalgasıyla giriş yapacak.

Cumartesi ve pazar günleri megakent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte cumartesi günü 30 dereceye inecek olan hava sıcaklığı, pazar günü bir kademe daha azalarak 28 dereceye kadar gerileyecek.

Hafta sonunun her iki gününde de şehir genelinde sağanak geçişleri kendisini gösterecek.

İstanbul'a üşütecek soğuk geliyor: Hava durumunun değişeceği tarih belli oldu - Resim : 2

"İSTANBUL'DA YARINDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde hafta sonu kapıda olan sağanak yağışa ve sıcaklık değişimlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Avrupa'da bu sıcak hava dalgası iki hafta kaldı. İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak."

Çalışkan, önümüzdeki hafta itibariyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bile altına ineceğini belirterek, özellikle akşam saatlerinde kuzeyden esecek sert rüzgarlar nedeniyle havanın üşütecek seviyeye geleceğini kaydetti.

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YAĞIŞLAR YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÖRÜLECEK

Hafta sonu kapıyı çalacak olan yağışlı hava dalgası sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Cumartesi günü Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz genelinde görülecek olan sağanak yağışlar, pazar günü etkisini iyice artıracak.

Pazar günü Trakya, Ege sahilleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dışındaki tüm bölgelerde yağışların etkili olması bekleniyor. Batı illerindeki sağanak geçişleri ise yeni haftanın başında etkisini kaybederek yurdu terk edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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