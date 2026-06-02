İstanbul'a sınırı aştıracak: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu ve sıcaklık haritaları, Türkiye’nin batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde bir ısınma dalgasının başladığını ortaya koydu. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege hattında sıcaklıkların "sınırı aşacağı" öngörülürken, iç ve doğu kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

İSTANBUL'A SINIRI AŞTIRACAK

Paylaşılan güncel sıcaklık haritasına göre, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Akdeniz’i geçerek Türkiye’nin batı ve güney kıyılarına ulaştı.

Haritadaki verilere göre İstanbul ve İzmir’de termometreler 29-30 dereceye kadar yükselirken; Antalya 24, Adana 30 ve Şanlıurfa 32 derece seviyelerini gördü.

Haftalık tahmin raporunda (02.06.2026 - 08.06.2026) hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu durum, özellikle İstanbul ve çevresindeki illerin hafta boyunca yaz değerlerinin üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya kalacağını kanıtlıyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Sıcak dalgasının yanı sıra Meteoroloji, çok sayıda il için sağanak uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Şehir bazlı tahminlerde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova ve Edirne hattında sıcaklıkların artmasına rağmen yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.

Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde bir miktar azalması ve mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, batı kesimlerde rüzgarın lodos ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Yetkililer, Marmara'daki mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık artışı ve diğer bölgelerdeki gök gürültülü sağanaklar nedeniyle vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu ile öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu doğudan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in batısı 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m. Görüş: İyi.