İstanbul'a sadece 3 saat uzaklıkta: Deniz suyu kalitesi mükemmel çıktı

Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin en yüksek seviyeyi temsil eden mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığının Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayımlanan son verilere göre Keşan ilçesindeki Erikli, Yayla, Mecidiye, Gökçetepe ve Sazlıdere sahilleri ile Enez ilçesindeki tüm yüzme alanlarında yapılan mikrobiyolojik analizlerde su kalitesi tam not aldı. Yüzme alanlarında belirlenen noktalardan düzenli alınan su numuneleri çeşitli mikrobiyolojik kriterler açısından incelenerek sınıflandırıldı.

Alınan su numuneleri, escherichia coli ve intestinal enterokok bakterileri başta olmak üzere çeşitli mikrobiyolojik kriterler açısından incelenerek "mükemmel", "iyi", "yeterli" ve "zayıf" şeklinde sınıflandırılıyor.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN DOĞA HARİKASI

Edirne Turizm Derneği Genel Sekreteri Ali Karapire, kentteki tüm yüzme alanlarının mükemmel su kalitesine sahip olmasının Saros Körfezi’nin temizliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Saros Körfezi'nin dünyada kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahip nadir denizlerden olduğunu belirten Karapire, dipteki soğuk su ile yüzeydeki sıcak su akıntılarının sürekli yer değiştirmesinin körfezin doğal olarak temiz kalmasını sağladığını ifade etti. Bölgede ağır sanayinin bulunmaması da denizin korunmasına büyük katkı sunarken, körfezi besleyen akarsuların taşıdığı mineraller sayesinde bölgedeki biyolojik çeşitlilik de oldukça yüksek seviyede bulunuyor.

Edirne Turizm Derneği Genel Sekreteri Ali Karapire

"İSTANBUL'A YAKLAŞIK 3 SAAT UZAKLIKTA"

Karapire, yaklaşık 75 kilometrelik sahil şeridine sahip Saros Körfezi, 970 canlı türüne ev sahipliği yaptığını ve dalış turizmi, plajları ve tarihi su altı müzesiyle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirtti.

Bölgenin İstanbul'a sadece 3 saat uzaklıkta bulunduğunu belirten Karapire, "Bu sonuç, Saros Körfezi’nin ne kadar temiz olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'a yaklaşık 3 saat uzaklıkta olmasına rağmen bölgede büyük zincir oteller bulunmuyor. Konaklama, daha çok butik oteller, pansiyonlar, kamp alanları ve yazlıklarla sağlanıyor. Doğal yapıyı koruyacak sürdürülebilir turizm yatırımlarıyla ziyaretçi sayısının artırılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Karapire, dalış, gastronomi, kültür ve doğa turizmine yönelik yatırımlarla bölgenin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca ziyaretçi ağırlayabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. (AA)