İstanbul'a nefes aldıracak! 33 derece sıcaklıkta "oh" dedirtecek

İstanbul'da yeni haftada güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Yağış beklenmezken hava sıcaklığı 33 dereceye kadar çıkacak. Ancak kuzeydoğudan aralıklarla kuvvetli esecek poyrazın, yüksek sıcaklıklara rağmen megakentte serinlik yaratması bekleniyor.

İBB AKOM, serinleten rüzgara rağmen özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisinin artacağına dikkat çekerek vatandaşların sıcak havaya karşı tedbirli olmalarını istedi.

İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK! 33 DERECE SICAKLIKTA "OH" DEDİRTECEK

AKOM'un yayımladığı hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kent genelinde havanın çoğunlukla açık ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, sıcaklıkların 30 ila 33 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Poyrazın bugün kuzeydoğudan saatte 20 ila 50 kilometre hızla, zaman zaman kuvvetli eseceği belirtilirken, bu rüzgarın sıcak havaya rağmen bunaltıcı etkiyi azaltarak serinlik hissi vermeye devam edeceği ifade edildi.

Megakentte, hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken hafta içinde rüzgarın hızı 40 kilometreye kadar çıkacak rüzgarın aralıklı etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Haftalık tahmine göre en yüksek sıcaklıklar pazar günü 31, pazartesi 32, salı 29, çarşamba 31, perşembe 30 ve cuma 30 derece olacak. Gece sıcaklıklarının ise 21-22 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.