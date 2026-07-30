İstanbul'a bugünü aratacak: Çok yaklaştı

AKOM verilerine göre, bugün İstanbul'da gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 24 derece, öğle saatlerinde 28 derece seviyesine çıkarken, akşam 24 derece ve gece 20 dereceye düşecek.

İSTANBUL'A BUGÜNÜ ARATACAK

İstanbul’da Pazartesi günü 29°C seviyelerinde olması beklenen termometreler, Salı gününe gelindiğinde sıcaklık dalgasının vites artırmasıyla 30°C ve üzerine tırmanacak.

Hafta ortasına doğru adım adım yaklaşan bu sıcaklık artışı, şehir genelinde yaz sıcaklarının etkisini yeniden zirveye taşıyacak.

Pazartesi

TERMOMETRELER TIRMANIŞA GEÇİYOR

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi 29 derece olarak ölçülmesi beklenen sıcaklıklar, Salı gününden itibaren etkisini artırarak 30 dereceye ulaşacak.

Hafta başındaki bu kademeli artış, kentin üzerindeki sıcak hava baskısını gün geçtikçe daha da hissettirecek.

Salı

İSTANBUL'DA SALI GÜNÜ RÜZGAR ZAYIF KALACAK

Salı günü İstanbul'da rüzgarın belirgin bir etki oluşturması beklenmiyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif esecek rüzgarın gün boyunca genel olarak düşük şiddette kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kentte rüzgara bağlı olumsuz bir hava koşulu öngörülmezken, sıcaklıkların 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın yüksek olması nedeniyle vatandaşların güneşin etkili olduğu saatlerde dikkatli olmaları öneriliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 30 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait hava durumu verilerini ve haftalık tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre Megakentte yağış beklenmezken, poyrazın etkisiyle sert rüzgarlar hissedilecek.

Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman aralıklarla fırtına şeklinde 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor.

Nem Oranı: Gün içinde nem oranının %40 ile %70 arasında değişeceği öngörülüyor.

Deniz Suyu Sıcaklığı: Deniz suyu sıcaklığı ortalama 24°C olarak ölçüldü.